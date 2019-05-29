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Реал та Челсі узгодили формулу переходу Азара – мадридці вже знають дату презентації бельгійця

12:28 1172 Читать на русском
Реал та Челсі узгодили формулу переходу Азара – мадридці вже знають дату презентації бельгійця
Еден Азар / Reuters

Одна з головних трансферних саг останніх місяців може закінчитися найближчим часом.

Лідер "аристократів" Еден Азар все ж стане гравцем мадридського Реала, інформує The Sun.

Клуби узгодили трансфер вінгера збірної Бельгії за 115 млн фунтів. Саме на таку суму погодилися лондонці, щоб зрештою відпустити свою головну зірку в іспанський гранд.

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Водночас, видання AS звітує, що мадридці навіть знають дату презентації. Азар потішить мадридську публіку своєю присутністю вже 3 червня. Саме бельгієць стане першим гучним підписанням "вершкових" у міжсезоння.

Раніше Флорентіно Перес непрозоро натякав, що Азар є однією з головних цілей Реала на літнє трансферне вікно.

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