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Реал та Барселона завчасно підготували відео презентації Неймара

16:22 494 Читать на русском
Реал та Барселона завчасно підготували відео презентації Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

Іспанські гранди вже готуються до переходу форварда ПСЖ і зробили проморолики.

Мадридський Реал та Барселона дуже впевнені, що саме до когось з них перейде бразильський нападник Неймар.

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Як повідомляє COPE, "бланкос" підготували відео презентації бразильця, а також Донні ван де Беека. Барселона пішла ще далі: окрім відео, "блаугранас" замовили у свого технічного спонсора Nike додаткові футболки.

Наразі ПСЖ розглядає пропозиції обидвох клубів, але більше налаштований відпустити гравця у Мадрид. Третім претендентом є Ювентус.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса

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