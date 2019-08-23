Реал та Барселона завчасно підготували відео презентації Неймара

Іспанські гранди вже готуються до переходу форварда ПСЖ і зробили проморолики.

Мадридський Реал та Барселона дуже впевнені, що саме до когось з них перейде бразильський нападник Неймар.

Барселона сподівається сьогодні домовитись про трансфер Неймара

Як повідомляє COPE, "бланкос" підготували відео презентації бразильця, а також Донні ван де Беека. Барселона пішла ще далі: окрім відео, "блаугранас" замовили у свого технічного спонсора Nike додаткові футболки.

Наразі ПСЖ розглядає пропозиції обидвох клубів, але більше налаштований відпустити гравця у Мадрид. Третім претендентом є Ювентус.

ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса