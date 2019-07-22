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Реал та Барселона увійшли в топ-5 найбагатших спортивних клубів світу за версією Forbes

21:47 144 Читать на русском
Реал та Барселона увійшли в топ-5 найбагатших спортивних клубів світу за версією Forbes
Ліонель Мессі та Серхіо Рамос / Фото AFP

У топ-50 найбагатших спортивних колективів світу увійшли лише 6 футбольних клубів.

Авторитетне видання Forbes опублікувало рейтинг найзаможніших клубів світу.

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Реал розташувався у цьому списку на третій сходинці з капіталом в 4,24 млрд доларів. Одразу за мадридцями перебуває Барселона (4,02 млрд). Очолює цей рейтинг команда з американського футболу Даллас Ковбойс (5 млрд).

Цікавий факт, що окрім Барси і Реала у топ-50 увійшли лише 4 клуби: Манчестер Юнайтед (6-те місце, 3,81 млрд доларів), Баварія (17, 3,02 млрд), Манчестер Сіті (25, 2,69 млрд), Челсі (32, 2,58 млрд), Ліверпуль (45, 2,18 млрд).

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