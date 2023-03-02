"Хвіча казав мені, що не хоче грати за жодну іншу італійську команду, окрім Наполі. Втім, я ж не знаю, що може статись через 10-15 років. Можливо, тоді нам зателефонує умовний Інтер, і Квара буде не проти пограти за них. Зараз він не бачить нікого, крім Наполі.

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Його батько Бадрі і я – фанати Барселони, але Хвіча обожнює Реал. Його рівень цілком відповідає цьому клубу. Хвіча здатен грати будь-де. Якщо я колись побачу його у футболці Барселони, то буду щасливим, але Хвіча все ж мадридіста", – резюмував Джугелі в інтерв'ю Geo Team.

Нагадаємо, 22-річний Кварацхелія проводить просто божевільний дебютний сезон на рівні топ-чемпіонатів – вінгер Наполі вже оформив 12+15 у 26 матчах.

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