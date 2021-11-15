Реал та Барселона позмагаються за півзахисника Наполі
22:10 - Читать на русском
Молодий македонець Еліф Ельмас може перебратись до еліти іспанського чемпіонату.
Еліф Ельмас потрапив на радари Реала та Барселони, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Наставник мадридського клубу Карло Анчелотті знайомий з можливостями 22-річного Еліфа, адже тренував півзахисника під час своєї роботи у Наполі. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро. У 2019-му Наполі заплатив за Ельмаса Фенербахче близько 16 млн.
У нинішньому сезоні Серії А Еліф провів 12 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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