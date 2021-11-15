Еліф Ельмас потрапив на радари Реала та Барселони, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Барселона наблизилась до підписання Адейємі – відомі деталі угоди

Наставник мадридського клубу Карло Анчелотті знайомий з можливостями 22-річного Еліфа, адже тренував півзахисника під час своєї роботи у Наполі. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро. У 2019-му Наполі заплатив за Ельмаса Фенербахче близько 16 млн.

У нинішньому сезоні Серії А Еліф провів 12 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі