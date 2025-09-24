Ла Ліга оголосила дату і час проведення першого Ель Класіко в сезоні 2025/26. Як інформує Marca, Реал і Барселона зустрінуться в 10-му турі Ла Ліги 26 жовтня о 16:15 за місцевим часом (17:15 – за Києвом).

У минулому сезоні Барселона 4 рази перемогла Реал: двічі в чемпіонаті, один раз – в Суперкубку і один раз – в Кубку Іспанії.

У поточному сезоні Ла Ліги Реал лідирує в таблиці, набравши максимальні 18 очок в 6 матчах. Барселона йде другою, відстаючи на 5 пунктів.

