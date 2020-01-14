Реал та Барселона дізнались суперників у Кубку Іспанії – каталонці протистоятимуть кривдникам Зозулі

Відбулося жеребкування 1/16 Кубка Іспанії 2019/20. Барселона та Реал зіграють проти команд з нижніх іспанських дивізіонів.
Реал Мадрид зустрінеться з Саламанкою, а Барселона зіграє з кривдником Альбасете Зозулі – Ібіца-Ейвіссою, повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Іспанії.
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Атлетіко має зіграти з Леонесою, а чинний володар Копа дель Рей Валенсія протистоятиме Логроньєсу. Дізнався свого суперника і Лунін – його Вальядолід зіграє з Тенеріфе.
Зазначимо, що базова дата матчів – 22 січня.
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