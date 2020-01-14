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Реал та Барселона дізнались суперників у Кубку Іспанії – каталонці протистоятимуть кривдникам Зозулі

14 січня 15:06 697 Читать на русском
Реал та Барселона дізнались суперників у Кубку Іспанії – каталонці протистоятимуть кривдникам Зозулі
Гравці Барселони / Diario AS

Відбулося жеребкування 1/16 Кубка Іспанії 2019/20. Барселона та Реал зіграють проти команд з нижніх іспанських дивізіонів.

Реал Мадрид зустрінеться з Саламанкою, а Барселона зіграє з кривдником Альбасете Зозулі – Ібіца-Ейвіссою, повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Іспанії.

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Атлетіко має зіграти з Леонесою, а чинний володар Копа дель Рей Валенсія протистоятиме Логроньєсу. Дізнався свого суперника і Лунін – його Вальядолід зіграє з Тенеріфе.

Зазначимо, що базова дата матчів – 22 січня.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона Барселона Атлетіко Атлетіко Вальядолід Вальядолід Кубок Іспанії Валенсія Валенсія
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