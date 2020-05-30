Реал та Атлетіко позмагаються за уругвайського вундеркінда, якого тренує знаменитий екс-форвард

Вінгер Пеньяроля Факундо Пеллістрі привернув увагу низки європейських клубів.

Атлетіко приєднався до перегонів за перспективним вінгером Факундо Пеллістрі, який захищає кольори Пеньяроля. Також на гравця претендують Реал та Манчестер Сіті, повідомляє Mundo Deportivo.

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Потенційний трансфер вінгера, який може зіграти на обох флангах атаки, оцінюється у 10 млн євро. Наразі єдиним клубом, який зробив офіційну пропозицію щодо 18-річного Пеллістрі, залишається Торонто. Втім, канадці отримали відмову, адже сам гравець бачить своє майбутнє виключно в Європі.

Контракт Пеллістрі з Пеньяролем чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює уругвайця у 1,8 млн євро. До слова, наставником Пеньяроля є знаменитий екс-форвард Атлетіко та збірної Уругваю Дієго Форлан.

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