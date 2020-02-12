Реал та Атлетіко планують "пограбувати" Роналдо – Манчестер Юнайтед теж серед претендентів

Захисник Вальядоліда Моххамед Салісу користується попитом у європейських грандів.

Ганський центральний захисник Моххамед Салісу потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала, повідомляє AS.

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За інформацією видання, завадити "вершковим" здійснити цей трансфер планує Атлетіко. Зазначається, що "матрасники" вже навіть контактували з оточенням футболіста. Окрім того, за ситуацією стежить Манчестер Юнайтед. Клаусула у контракті футболіста складає всього 12 млн євро.

Додамо, що 20-річний ганець проводить свій перший сезон у Прімері. У нинішній кампанії Салісу став справжнім лідером команди, яка належить легендарному Роналдо. В його активі один гол та один асист у 23-х матчах Ла Ліги за Вальядолід.

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