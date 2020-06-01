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Реал та Атлетіко боротимуться за потужного одноклубника Шведа

16:23 145 Читать на русском
Реал та Атлетіко боротимуться за потужного одноклубника Шведа
Крістоффер Айєр / Сайт Селтіка

Реал та Атлетіко знайшли несподіване підсилення захисту в лавах Селтіка.

Мадридські гранди зацікавлені у підписанні 22-річного центрбека Крістоффера Айєра, інформує Football Espana.

Швед мав несподіваний варіант продовження кар'єри

Норвежець був ключовим гравцем Селітка в сезоні, зігравши 49 матчів (4 голи і два асисти). Реал і Атлетіко вражені антропометричними даними одноклубника Мар'яна Шведа, у якого зріст 1,97 метра. Додатковим аргументом є відносно скромна ціна Айєра. Селтік просить за оборонця 20 млн євро, однак гравець хоче йти на підвищення і може сам тиснути на "кельтів" задля переходу.

Нагадаємо, Селтік офіційно став чемпіоном Шотландії у сезоні 2019/20, який вирішили завершити достроково.

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