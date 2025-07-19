Гравці Реала Ендрік та Едер Мілітао відсвяткували весілля зі своїми обраницями.

У мадридському Реалі – справжній весільний марафон. Лише за два дні одружилися одразу два гравці "вершкових".

"Лунін одягнувся краще, ніж на власне весілля": фани Реала відзначили вчинок українця і засудили інших зірок команди

18-річний бразильський нападник Ендрік одружився з 24-річною моделлю Габріелі Мірандою. Церемонія відбулась після офіційної реєстрації шлюбу у вересні 2024 року.

Endrick, just 18 years old, got married today. pic.twitter.com/bo6Xtkwa3L — The Screenshot Lad (@thescreenlad) July 18, 2025

Наступного дня, 18 липня, весілля відсвяткував і захисник Реала Едер Мілітао. Його обраницею стала Тайна Кастро. Святкування пройшло у розкішному готелі Palácio Tangará в Сан-Паулу.

Eder Militão got married yesterday! ? pic.twitter.com/ZDtMssYOQ1 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 19, 2025

На церемонії Мілітао засвітились партнери по клубу – Вінісіус Жуніор, Родріго та Едуардо Камавінга. У відео, що виклав акаунт Real Madrid info в мережі X видно як гравці активно співали, танцювали та жартували, демонструючи міцну дружбу поза полем.

Vinicius, Rodrygo and Camavinga at Militao wedding pic.twitter.com/zQSeNsRzKX — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 19, 2025

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер