Реал святкує одразу два весілля – Вінісіус і Родріго запалюють на танцполі (ВІДЕО)
Гравці Реала Ендрік та Едер Мілітао відсвяткували весілля зі своїми обраницями.
У мадридському Реалі – справжній весільний марафон. Лише за два дні одружилися одразу два гравці "вершкових".
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18-річний бразильський нападник Ендрік одружився з 24-річною моделлю Габріелі Мірандою. Церемонія відбулась після офіційної реєстрації шлюбу у вересні 2024 року.
Наступного дня, 18 липня, весілля відсвяткував і захисник Реала Едер Мілітао. Його обраницею стала Тайна Кастро. Святкування пройшло у розкішному готелі Palácio Tangará в Сан-Паулу.
На церемонії Мілітао засвітились партнери по клубу – Вінісіус Жуніор, Родріго та Едуардо Камавінга. У відео, що виклав акаунт Real Madrid info в мережі X видно як гравці активно співали, танцювали та жартували, демонструючи міцну дружбу поза полем.
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