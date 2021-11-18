Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба вже незабаром може змінити Англію на Іспанію.

Француз близький до переходу в Реал, як ніколи раніше, повідомляє Marca. Мадридці усвідомлюють важливість підсилення лінії півзахисту, а Погба чудово вписується у плани.

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Сприяє потенційному трансферу і те, що контракт Поля з Манчестер Юнайтед завершується вже влітку, відтак Королівський клуб зможе безкоштовно підсилитись. Ба більше, підписання зіркових вільних агентів – частина плану Флорентіно Переса.

Щоправда, у керівництві "вершкових" є певні розбіжності щодо доцільності переходу Погба, та Карло Анчелотті імпонує його гра. Наразі трансфер 28-річного хавбека є другим у списку пріоритетів після Кіліана Мбаппе, який теж мав би приєднатись до Реала безкоштовно.

До слова, наразі Манчестер Юнайтед не може домовитись щодо підписання нового контракту з Полем Погба. В поточному сезоні футболіст провів 13 матчів, у яких відзначився сімома асистами.

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