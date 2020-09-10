На фотографіях з тренування збірної Бельгії помітно, що зірка "вершкових" не відмовляв собі у хорошому харчуванні.

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Недбале ставлення Азара до власної форми турбує Реал, інформує Marca. Схожі проблеми були минулого літа, коли мадридці придбали вінгера у Челсі. Чемпіони Іспанії не хотіли відпускати Едена в розташування збірної Бельгії, однак на цьому наполіг сам гравець. Втім, Роберто Мартінес так і не випустив зірку на жоден з вересневих матчів, аргументувавши це саме слабкими кондиціями.

Нагадаємо, дебютний сезон на Сантьяго Бернабеу склався для Азара жахливо – всього 22 матчі, один гол і 7 асистів.

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