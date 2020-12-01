"Вони страждають. Реал відчував труднощі як у Лізі чемпіонів, так і в Ла Лізі. Гра проти Шахтаря була жахливою. Вони програли Алавесу вдома. Добре, що уболівальників там не було. Якби вони були там, то гравці почули б достатньо образ.

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Пандемія сильно вплинула на них, як і на всі іспанські команди. Без аналогічної угоди з телетрансляторами, яка є в Англії, у іспанських клубів не дуже багато грошей, як хотілося б, щоб залучити нових гравців.

У Реала зріла команда. Азар не може знайти свою форму, а коли він це робить, то отримує травму. Вони перебувають у скрутному становищі з цими віковими гравцями.

Я б не поставив на перемогу Реала в ЛЧ, дивлячись на їхню гру. У січні може трапитися що завгодно, але з такими виступами проти Борусії М і Шахтаря їм далеко до англійських команд і мюнхенської Баварії. Якщо вони хочуть досягти тих успіхів, що були раніше, їм потрібно щось зробити на трансферному ринку.

Модрічу 35 років, Серхіо Рамосу – 34. Бензема і Тоні Кроос підходять до цього віку. Це неймовірні футболісти, що увійшли в історію Реала, але вік підказує, що вже не вийде досягти тих же висот. Якщо Реал хоче повернутися на колишні позиції, клубу потрібні нові гравці", – сказав Макманаман для Goal.

Нагадаємо, сьогодні, першого грудня, Реал спробує взяти реванш у Шахтаря за домашню поразку у Лізі чемпіонів (2:3), початок матчу о 19:55.

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