Мадридський клуб моніторить прогрес атакувального хавбека Домініка Собослая та може оформити трансфер угорця вже влітку.

Атакувальний хавбек Зальцбурга та збірної Угорщини Домінік Собослай своєю грою привернув увагу Реала. Наступного літа мадридці готові попрощатися з Іско, а заміною для іспанця може стати саме 20-річний угорець. Універсалізм Собослая, що може зіграти як під форвардами, так і лівого вінгера, приваблює босів Реала, які роздумують над підписанням Домініка.

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Останніми роками Реал змінив трансферну політику, зосередившись переважно на трансферах молодих та перспективних зірок. Собослай цілком вписується в дану стратегію, але мадридці вже мають конкурентів у боротьбі за угорця. Серед них – Арсенал, Мілан та РБ Лейпциг, інформує AS.

Transfermarkt оцінює хавбека в 25 млн євро – вказана сума навряд чи стане великою проблемою для "вершкових". Тим більше, що його контракт із Зальцбургом завершується вже влітку 2022 року.

Нагадаємо, саме гол Собослая вивів Угорщину на Євро-2020. Півзахисник розкішним дальнім ударом приніс своїй національній команді перемогу над Ісландією (2:1).

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