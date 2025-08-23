Реал стежить за Степановим – у Мадриді бачать прямий зв'язок українця з Холандом
Український нападник Артем Степанов перебуває у сфері інтересів Реала.
Королівський клуб розглядає варіант підписання Артема Степанова у майбутньому, повідомляє Defensa Central.
Степанов відзначився дебютним голом за Нюрнберг в Кубку Німеччини – ВІДЕО
Український форвард, який перебуває в оренді в Нюрнбергу з Байєра, не перший рік на радарах скаутів "бланкос". У керівництві Реала побоюються, що можуть втратити можливість дешево отримати такого великого таланта, як колись було з Ерлінгом Холандом.
Контракт Артема Степанова з леверкузенським Байєром чинний ще два роки – до 30 червня 2027-го. Якщо 18-річний українець яскраво проявить себе в Нюрнбергу, Реал перейде до активних дій вже наступного літа.
Десь густо, десь пусто: Україна U-21 нового скликання – конкуренція Пономаренка і Степанова, жахлива діра на фланзі