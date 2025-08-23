Королівський клуб розглядає варіант підписання Артема Степанова у майбутньому, повідомляє Defensa Central.

Український форвард, який перебуває в оренді в Нюрнбергу з Байєра, не перший рік на радарах скаутів "бланкос". У керівництві Реала побоюються, що можуть втратити можливість дешево отримати такого великого таланта, як колись було з Ерлінгом Холандом.

Контракт Артема Степанова з леверкузенським Байєром чинний ще два роки – до 30 червня 2027-го. Якщо 18-річний українець яскраво проявить себе в Нюрнбергу, Реал перейде до активних дій вже наступного літа.

