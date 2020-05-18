toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Реал стежить за ситуацією Мальдіні в Мілані – легенда може отримати ключову посаду в іспанському клубі

00:45 80 Читать на русском
Реал стежить за ситуацією Мальдіні в Мілані – легенда може отримати ключову посаду в іспанському клубі
Паоло Мальдіні / Reuters

Паоло Мальдіні не варто сильно хвилюватися у разі втрати посади технічного директора Мілана.

Легендарний захисник "россонері" може працевлаштуватися в Реалі, стверджує DefensaCentral.

Нагельсманн не збирається очолювати Мілан – Рангнік пропонує цікаву альтернативу

Напружені стосунки Мальдіні з керівництвом Мілана вже давно не є секретом, а чутки про прихід Ральфа Рангніка лише додали масла у вогонь. Є велика імовірність, що Паоло покине клуб вслід за Звоніміром Бобаном, якого звільнили у березні.

Ситуацією може скористатися Реал. Президент "вершкових" Флорентіно Перес високо цінує знання на італійському ринку і величезний авторитет Мальдіні. 51-річному італійцю можуть запропонувати одну з ключових посад в клубній структурі – спортивного директора.

Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України

blog_ava
Дівчина Супряги підірвала мережу черговими гарячими фото на межі фолу
17 травня
10378
Теги
Паоло Мальдіні Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Іспанія Флорентіно Перес Мілан Мілан
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
9
хв
Вердер
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук