Реал стежить за ситуацією Мальдіні в Мілані – легенда може отримати ключову посаду в іспанському клубі

Паоло Мальдіні не варто сильно хвилюватися у разі втрати посади технічного директора Мілана.

Легендарний захисник "россонері" може працевлаштуватися в Реалі, стверджує DefensaCentral.

Нагельсманн не збирається очолювати Мілан – Рангнік пропонує цікаву альтернативу

Напружені стосунки Мальдіні з керівництвом Мілана вже давно не є секретом, а чутки про прихід Ральфа Рангніка лише додали масла у вогонь. Є велика імовірність, що Паоло покине клуб вслід за Звоніміром Бобаном, якого звільнили у березні.

Ситуацією може скористатися Реал. Президент "вершкових" Флорентіно Перес високо цінує знання на італійському ринку і величезний авторитет Мальдіні. 51-річному італійцю можуть запропонувати одну з ключових посад в клубній структурі – спортивного директора.

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