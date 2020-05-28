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Реал став несподіваним претендентом на зірку Лестера

15:20 362 Читать на русском
Реал став несподіваним претендентом на зірку Лестера
Ндіді в обіймах Варді / Reuters

Півзахисника англійського Лестера Вілфреда Ндіді взяли на олівець скаути мадридського Реала.

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Керманич мадридців Зінедін Зідан планує в найближче трансферне вікно підсилити середину поля. У розпорядженні француза є лише один номінальний опорник – Каземіро. Фаворитом менеджменту "вершкових" на позицію є зірковий юніор із Ренна Едуардо Камавінга, проте босів Реала лякають апетити французького клубу.

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Натомість Ндіді став одним із лідерів команди Брендана Роджерса, що рветься у Лігу чемпіонів. Про особливу роль 23-річного нігерійця у складі "лисиць" свідчить хоча б те, що Лестер не здобув жодної перемоги в нинішньому сезоні, коли на полі не було чіпкого хавбека. Конкуренцію Реалу складуть англійські гранди.

Усього в сезоні 2019/20 в активі Вілфреда Ндіді 29 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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