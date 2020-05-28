Реал став несподіваним претендентом на зірку Лестера

Півзахисника англійського Лестера Вілфреда Ндіді взяли на олівець скаути мадридського Реала.

Нігерійський центрхав може опинитися в Іспанії, стверджує 90min.

Реал відмовився від підписання Вілліана, – ЗМІ

Керманич мадридців Зінедін Зідан планує в найближче трансферне вікно підсилити середину поля. У розпорядженні француза є лише один номінальний опорник – Каземіро. Фаворитом менеджменту "вершкових" на позицію є зірковий юніор із Ренна Едуардо Камавінга, проте босів Реала лякають апетити французького клубу.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік

Натомість Ндіді став одним із лідерів команди Брендана Роджерса, що рветься у Лігу чемпіонів. Про особливу роль 23-річного нігерійця у складі "лисиць" свідчить хоча б те, що Лестер не здобув жодної перемоги в нинішньому сезоні, коли на полі не було чіпкого хавбека. Конкуренцію Реалу складуть англійські гранди.

Усього в сезоні 2019/20 в активі Вілфреда Ндіді 29 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський