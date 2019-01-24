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Реал став найбагатшим клубом світу, випередивши Манчестер Юнайтед та Барселону, – Deloitte

10:45 662 Читать на русском
Реал став найбагатшим клубом світу, випередивши Манчестер Юнайтед та Барселону, – Deloitte
Карім Бензема та Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал став найбагатшим клубом світу за даними Deloitte Football Money League, обійшовши такі клуби, як Манчестер Юнайтед та Барселона.

Британське видання Deloitte Football Money League опублікувало нові дані найбагатших клубів світу. Першу сходинку посів чинний переможець Ліги чемпіонів мадридський Реал.

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Бюджет "королівського клубу" склав 750,5 млн євро, що є абсолютним рекордом. 2 сходинку посів найпринциповіший суперник "вершкових" Барселона із бюджетом 690,4 млн євро. "Бронза" у Манчестер Юнайтед – 666 млн євро.

Також місця в топ-5 зайняли Баварія (629,2 млн євро) та Манчестер Сіті (568,3 млн євро).

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