"Реал стане чемпіоном": Куртуа залякує Барселону відновленням сезону

Голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів про повернення до тренувань та про очікування від ймовірного відновлення сезону.

"Почуваюся незвично, але відчуття трави і тренування – краще, ніж нічого. Ми займаємося в рукавичках, в масках, тримаємо один від одного дистанцію у два метри, тренуємося індивідуально, все дезінфікують.

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Я ніколи не говорив, що Реал слід оголосити чемпіоном при остаточній зупинці чемпіонату. Хоча ми відстаємо від Барселони на два очки, ми були сильнішими. І якщо всі 11 турів будуть дограні, думаю, ми станемо чемпіонами", – сказав Куртуа в ефірі RTVE Deportes.

До слова, сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться 12 червня. Наразі турнірну таблицю очолює Барселона, яка випереджає Реал на два очки.

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