Кайрат вперше у своїй історії пробився до основного етапу ЛЧ і 30 вересня прийматиме мадридський гранд в рамках 2-го туру.

Айнтрахт і Спортінг здобули перемоги в першому турі ЛЧ – суперники відсвяткували в стилі Лаудрупа і принизили капітана

Квитки надійшли у продаж 23 вересня о 17:00, а вже о 21:30 того ж дня усі були реалізовані, інформує Kazinform. Заявки подали понад 300 тисяч фанатів, проте Центральний стадіон в Алмати може прийняти лише 23 804 глядачів. Сервери не встигали обробляти таку кількість запитів, і сайти продажу квитків вийшли з ладу. Вболівальники Кайрата масово обурювалися в соцмережах.

Казахів не відлякала навіть чимала ціна квитків – найдешевший коштував 30 тисяч тенге (близько 47 євро), а найдорожчий 250 тисяч тенге (майже 400 євро). До прикладу, мінімальна місячна зарплата в країні становить близько 100 000 тенге (155 євро).

"Кайрат головного мозку": сім героїв найбільшої сенсації Ліги чемпіонів