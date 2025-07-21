Родрі залишається в шорт-листі Реала. Володар "Золотого М'яча" може перебратися на Сантьяго Бернабеу, якщо мадридцям вдасться компенсувати витрати, повідомляє Diario AS.

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"Бланкос" мають обмежений бюджет після підписання Трента Александр-Арнольда, Діна Хьойсена, Франко Мастантуоно та Альваро Каррераса. Проте це може змінитися, якщо Реал зможе продати Родріго Гоеса за суму від 80 до 100 мільйонів євро.

У цьому випадку Хабі Алонсо спробує переконати півзахисника Манчестер Сіті Родрі повернутися в Ла Лігу, щоб посісти місце диригента команди, яке залишив вакантним Тоні Кроос. Серед інших варіантів "вершкові" розглядають Алексіса Мак Аллістера, Ніколо Бареллу та Енцо Фернандеса, але пріоритетом є саме лідер "містян".

Контракт 29-річного іспанця діє до 2027 року, а тому Реал готовий навіть розглянути підписання гравця Сіті на правах вільного агента.

Додамо, що Родрі виступав у Іспанії за Вільярреал та Атлетіко, звідки у 2019 році перебрався до команди Пепа Гвардіоли за 70 мільйонів євро.