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Реал Сосьєдад звільнив Гарітано і призначив його наступника

17:50 566 Читать на русском
Реал Сосьєдад звільнив Гарітано і призначив його наступника
Іманоль Альгасіль / Фото: соцмережі

Реал Сосьєдад оголосив про призначення нового головного тренера.

Реал Сосьєдад призначив нового тренера. Ним став Іманоль Альгасіль, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Спеціаліст перебуватиме на посаді до кінця поточного сезону. Зазначимо, що Альгасіль вже виконував обов'язки головного тренера Реала Сосьєдад в сезоні 2017/18.

Після 17 турів Прімери Реал Сосьєдад має в активі 19 очок та перебуває на 15 місці у турнірній таблиці.

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