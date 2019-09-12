Реал Сосьєдад змінив назву свого стадіону

Домашня арена Реал Сосьєдада відтепер називатиметься не Аноета, а Реале Арена.

Реал Сосьєдад продав права на назву свого стадіону страховій компанії Реале Сегурос, і тепер Аноета буде називатися Реале Арена, повідомив офіційний сайт клубу.

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Президенти Реал Сосьєдада Хокін Аперібай і Реале Сегурос Ігнасіо Маріскаль підписали угоду, згідно якої окрім права перейменувати стадіон компанія зобов’язується завершити генеральну реконструкцію арени до кінця 2019 року. Співпраця Реале Сегурос і Реал Сосьєдада триває з 2012 року.

Нагадаємо, Аноета була відкрита у 1993 році і вміщувала 32 000 глядачів (після установки індивідуальних сидінь місткість скоротилася до 26 800), а після реконструкції розшириться до 42 300.

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