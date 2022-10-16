Сельта, попри черговий гол Яго Аспаса, не змогла уникнути поразки від Реал Сосьєдада (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 9-й тур

Сельта – Реал Сосьєдад – 1:2

Голи: Аспас, 39 – Ільярраменді, 30, Субельдія, 34

Еспаньйол – Вальядолід – початок о 19:30

Бетіс – Альмерія – початок о 22:00

Сельта у рідних стінах приймала Реал Сосьєдад. Матч виявився не дуже цікавим – галісійці були трішки активнішими, баски дещо гострішими, а гольових моментів було дуже мало. Тим не менш, всі вони завершились взяттям воріт.

Лунін постраждав від майстерності Модріча – відео підготовки Реала до супербитви проти Барселони

Господарі відкрили рахунок на 10-й хвилині зусиллями Аспаса, якому вдалося забити 10-й гол у ворота Сосьєдада за кар'єру. Це йного найвищий результат у протистояннях з одним клубом (стільки ж Яго відвантажив Севільї й Барсі). Втім, "королівський клуб" відігрався на 30-й хвилині завдяки дальньому пострілу Ільярраменді, а на старті другого тайму Субельдія вдало замкнув подачу з кутового – 1:2!

Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Реал Сосьєдад святкує вольову перемогу й повертається у зону ЛЧ. Сельта залишається на 11-й позиції.

Атлетіко переміг Атлетік і піднявся у топ-3, Севілья здолала Мальорку в першій грі після камбеку Сампаолі в Ла Лігу