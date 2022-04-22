"Задоволений трьома очками, це життєво важливо звитяга для майбутнього команди і клубу. Це золотий тріумф. Але я незадоволений грою. Треба бути чесним і самокритичним – з нами не все було гаразд. Барселона повинна стати кращою.

Барселона повернулася на переможний шлях – відео гола і огляд матчу проти Реал Сосьєдада

Цей матч подарував мені неприємні відчуття, як і гра з Вільяреалом. Суперник володів м'ячем більше за нас у багатьох фазах гри, а ми не могли вибратись зі своєї половини поля. Сосьєдад – чудова команда, яка домінує, дотискає. На деяких етапах вони заслуговували більшого", – цитує Хаві Marca.

Зауважимо, перемога дозволила "блаугранас" зберегти другу сходинку у турнірній таблиці Прімери. Відставання від Реала на вершині становить 15 очок при одному матчі у запасі.

Барселона втримала мінімальну перемогу над Реал Сосьєдадом, повернувшись на другу позицію у Ла Лізі