Чемпіонат Іспанії 2021/22, 11-й тур

Сельта – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Ісак, 55, Елустондо, 80

Гранада – Хетафе – 1:1

Голи: Моліна, 90+7 – Унал, 36

Нереалізований пенальті: Суарес, 78 (Гранада)

Леванте – Атлетіко – 0:1 (перший тайм)

Гол: Грізманн, 12

Реал Сосьєдад у поточному турі міг повернутись на першу позицію в турнірній таблиці, та ще й піти у вдрив у три очки від трьох переслідувачів. Для цього необхідно було переграти Сельту на виїзді – втім, галісійці не збиралися так просто віддавати очки. В першому таймі господарі не поступалися баскам за ударами (6:6), били точніше й загалом виглядали активно.

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Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, а от на другий тайм Сельти не вистачило. Гості притиснули "кельтів", вирвавшись уперед вже на 55-й хвилині – це Ісак зіграв на добиванні після передачі Порту за спини захисникам та удару Янузая з близької відстані. Галісійці на 77-й огризнулися голом, який скасували через офсайд, а ще через три хвилини матч було закрито внаслідок подачі "чурі-урдін" з кутового. Її замкнув Елустондо, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 0:2! Сосьєдад повертається на вершину Ла Ліги.

Хетафе приїхав у гості в Гранаду, намагаючись здобути першу перемогу в чемпіонаті й обірвати 11-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі. Андалусійці й самі трималися у зоні вильоту, однак в перші півгодини зустрічі саме вони володіли ініціативою, не реалізувавши кілька непоганих моментів. Кастильці покарали за марнотратство голом на 36-й хвилині – це Унал розстріляв ворота після подачі зі штрафного й скидки від Кабако. 0:1!

На перерву футболісти пішли за мінімальної переваги підопічних Кіке Санчеса Флореса. Другий тайм Гранада розпочала набагато агресивніше, але тиск "рохібланкос" розбивався об жахливе завершення атак. Зокрема, на 50-й хвилині Луїс Суарес пробив з меж воротарського повз ліву стійку, а на 78-й він отримав шанс відзначитись з пенальті – втім, колумбієць вистрілив у небо. Фарту теж не вистачало – на 89-й хвилині Пуертас замкнув навіс з кутового, а м'яч, зрикошетивши від штанги, застиг над лінією воріт. Сорія вибив його.

Здавалося, що Хетафе не втратить перемогу, однак на останніх секундах зустрічі Гранада врятувала нічию! Гол забив Моліна, який пішов на ближню стійку й влучно підрізав подачу Мільї з корнера. 1:1!

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