У рамках недільної програми 30-го туру Ла Ліги 2024/25 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2024/25, 30-й тур

Лас-Пальмас – Реал Сосьєдад – 1:3

Голи: Макберні, 60 – Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру, 68

Севілья – Атлетіко – 1:2

Голи: Агуме, 7 – Альварес, 25 (п.), Барріос, 90+3

Вальядолід – Хетафе – 0:4

Голи: Арамбаррі, 1, Терратс, 19, 38, Дуарте, 80

Вилучення: Мартін, 45+2 (Вальядолід, червона картка)

Вільяреал – Атлетік – 0:0

Вилучення: Пап Гуйє, 83 (Вільяреал)

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Реал Сосьєдад впевнено переміг Лас-Пальмас завдяки голами Оярсабаля, Гомеса та Арамбуру. Завдяки цьому успіху баски увірвались у боротьбу за останню путівку в єврокубки – до сьомої сходинки їм бракує всього двох очок. Канарці ж залишились у зоні вильоту, продовживши безвиграшну серію у Ла Лізі до 12-ти турів.

Нарешті перервав свою безвиграшну серію Атлетіко. Цього разу на шляху команди Дієго Сімеона була Севілья. Нервіонці зуміли вийти вперед вже на старті зустрічі, однак в середині тайму Лоїк Баде привіз пенальті у свої ворота після брудного підкату. Альварес з позначки легко переграв кіпера "червоно-білих".

"Матрацники" добряче додали по перерві й зуміли вирвати перемогу вже у доданий час – Барріос здійснив спурт по центру, втікнувши від Сауля, і з лінії штрафного закрутив під дальню стійку. Таким чином Атлетіко скористався осічками Барселони та Реала і повернувся у чемпіонську гонку – від "вершкових" команда відстає на 3 бали, а від каталонців – на сім.

У ще одному матчі Хетафе на виїзді добряче познущався над Вальядолідом. Гості вийшли вперед вже на 1-й хвилині, а до середини тайму вели з рахунком 2:0. Перед самою перервою "біло-фіолетові" залишились у меншості за грубу атаку Мартіна. Зрештою, все завершилось чотирма сухими голами у ворота головного аутсайдера Ла Ліги й вже четвертою поразкою поспіль. Хетафе ж з 39-ма очками закріпився на одинадцятій сходинці.

Ігрову програму неділі закривав матч претендентів на місця в зоні Ліги чемпіонів – Вільяреала та Атлетіка. Ініціативою володіла "жовта субмарина": удвічі більше ударів (12 проти 7), а показник xG становив 1,74 (що означає, що Вільяреал створив моментів на 1,74 гола). В Атлетіка ж xG був лише 0,42, що свідчить про круту гру Унаї Сімона (здійснив 4 сейви) і захисту Більбао.

Один гол воротар збірної Іспанії все ж пропустив. На його щастя, взяття воріт Єремі Піни було скасовано – в епізоді перед цим м'яч влучив у руку Баррі. Вільяреал догравав у меншості – Пап Гуйє ледь не зламав ногу Саннаді.

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