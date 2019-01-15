Реал Сосьєдад вирвав перемогу в Еспаньйола

В матчі 19 туру Ла Ліги Реал Сосьєдад у видовищному матчі обіграв Еспаньйол. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 19

Реал Сосьєдад – Еспаньйол – 3:2

Голи: Меріно, 3, Хосе Вілліан, 8, (пен), 63 – Налдо, 32, Льоренте, 45+1, (аг)

Реал Сосьєдад активно розпочав гру і вже на 8 хвилині вів у рахунку 2:0. Рахунок відкрив Меріно, добивши м'яч після розіграшу кутового, а через 5 хвилин Хосе Вілліан реалізував пенальті. Але до перерви Еспаньйол зрівняв рахунок. Спочатку Налдо замкнув подачу Гранеро з кутового, а перед кінцівкою першої половини Льоренте зрізав м'яч у власні ворота. У другому таймі Хосе Вілліан виправив помилку захисника, оформивши дубль і принісши перемогу Реал Сосьєдаду.

Завдяки цій перемозі Реал Сосьєдад набрав 25 очок та піднявся на 8 місце, Еспаньйол з 24 пунктами залишився десятим.