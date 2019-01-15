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Реал Сосьєдад вирвав перемогу в Еспаньйола

14 січня 23:57 20 Читать на русском
Реал Сосьєдад вирвав перемогу в Еспаньйола
Реал Сосьєдад – Еспаньйол – 3:2 / Сайт Ла Ліги

В матчі 19 туру Ла Ліги Реал Сосьєдад у видовищному матчі обіграв Еспаньйол. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 19

Реал Сосьєдад – Еспаньйол – 3:2

Голи: Меріно, 3, Хосе Вілліан, 8, (пен), 63 – Налдо, 32, Льоренте, 45+1, (аг)

Реал Сосьєдад активно розпочав гру і вже на 8 хвилині вів у рахунку 2:0. Рахунок відкрив Меріно, добивши м'яч після розіграшу кутового, а через 5 хвилин Хосе Вілліан реалізував пенальті. Але до перерви Еспаньйол зрівняв рахунок. Спочатку Налдо замкнув подачу Гранеро з кутового, а перед кінцівкою першої половини Льоренте зрізав м'яч у власні ворота. У другому таймі Хосе Вілліан виправив помилку захисника, оформивши дубль і принісши перемогу Реал Сосьєдаду.

Завдяки цій перемозі Реал Сосьєдад набрав 25 очок та піднявся на 8 місце, Еспаньйол з 24 пунктами залишився десятим.

Іспанія19 турАноета (Сан-Себастьян)

Реал Сосьєдад - Еспаньйол: Понеділок 14 січня 2019

Реал Сосьєдад
Матч завершено
3 : 2
Еспаньйол
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Теги
Еспаньйол Еспаньйол Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Реал Сосьєдад - Еспаньйол
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