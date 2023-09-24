В рамках програми дня у 6-му турі іспанської Прімери 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 6-й тур

Реал Сосьєдад – Хетафе – 4:3

Голи: Кубо, 2, Оярсабаль, 61 (пен), 89, Мендес, 66 – Аленья, 39, Майораль, 45+5 (пен), Латаса, 90+2

Райо Вальєкано – Вільяреал – початок о 17:15

Бетіс – Кадіс – початок о 19:30

Лас-Пальмас – Гранада – початок о 19:30

Циганков та Довбик допомагають Жироні творити історію

У прем'єрному матчі дні Реал Сосьєдад приймав Хетафе, влаштувавши фантастичну перестрілку з Хетафе. У зустрічі на Аноеті було забитj аж сім голів, причому три з них провели гості – причому в першому таймі вони здобули вольову перемогу, а в другому не здавалися навіть після трьох пропущених м'ячів.

Тим не менш, баски втримали перемогу (4:3). Вона стала для "чуррі-урдін" лишень другою у сезоні.

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