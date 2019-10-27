Реал Сосьєдад у більшості здолав Сельту та піднявся на другу сходинку Прімери: 10-й тур Прімери, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 10-го туру Прімери. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 10-й тур

Сельта – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Ісак, 82

Вилучення: Шейх, 66 (Сельта)

Гранада – Бетіс – початок матчу о 15:00

Леванте – Еспаньйол – початок матчу о 17:00

Севілья – Хетафе – початок матчу о 19:30

Осасуна – Валенсія – початок матчу о 22:00

У першому матчі неділі 10-го туру Прімери Сельта приймала Реал Сосьєдад. У першому таймі за доволі рівної гри команди не відзначились особливо небезпечними моментами поблизу воріт. Щоправда, був один епізод за участі Санті Міни – його удар головою взяла на себе стійка. По перерві Папе Шейх примудрився отримати дві жовті картки за 5 хвилин та залишив команду господарів у меншості. Гості невдовзі реалізували власну чисельну перевагу завдяки голу юного Александра Ісака – 0:1, але більше голів не забивали. Мінімальна перемога Реал Сосьєдада у підсумку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ