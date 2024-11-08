У четвер, 7 листопада, у Лізі Європи відбулось декілька матчів. Звіт про три з них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 4-й тур

Аякс – Маккабі Тель-Авів – 5:0

Голи: Траоре, 14, Тейлор, 27, Годтс, 39, Броббі, 61, Фітц-Джім, 69

АЗ – Фенербахче – 3:1

Голи: Дал, 59, Сміт, 75, Касіус, 88 – Ен-Несірі, 70

Нереалізований пенальті: Ен-Несірі, 62 (Фенербахче)

Вікторія Пльзень – Реал Сосьєдад – 2:1

Голи: Аду, 13, Вашулін, 89 – Оскарссон, 35

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Аякс на своєму полі познущався з тельавівського Маккабі. Вже на перших хвилинах лише реакція голкіпера гостей врятувала від гола після потужного удару Броббі. За трохи Траоре вивів нідерландців вперед, але за 5 хвилин вони пропустили у відповідь. Однак арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд. Після цього Маккабі немов розчинився і до перерви на полі була тільки одна команда – підопічні Франческо Фаріолі забили ще двічі, практично знявши питання щодо переможця матчу. Після відпочинку Аякс добив суперника і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Ліги Європи.

АЗ у Нідерландах взяв гору над Фенербахче. Перший тайм пройшов за переваги турків, але минув без голів. По перерві у нападі господарів вийшов 20-річний нападник Дал, якому зовсім скоро вдалось вивести АЗ вперед. Через 3 хвилини де Віт порушив правила і Фенербахче заробив право на пенальті. До м'яча підійшов Ен-Несірі і... не зміг переграти кіпера АЗ. За трохи марокканець реабілітувався, відновивши статус-кво, але втримати нічию туркам не вдалось: Сміт та Касіус прибили команду Моурінью, здобувши другу перемогу в турнірі.

Вікторія Пльзень вдома несподівано здолала Реал Сосьєдад. Чехи забили вже на початку зустрічі, однак на перерву команди пішли за рівного рахунку. Наставник Вікторії вгадав з заміною, випустивши на 88-й хвилині Вашуліна. Форвард відплатив сторицею Мірославу Коубеку, принісши сенсаційну перемогу. Вже у наступному турі Вікторія зіграє з Динамо, яке продовжує ганьбитись у Лізі Європи.

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