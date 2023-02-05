Реал Сосьєдад неочікувано перервав свою семиматчеву безпрограшну серію, поступившись одному з аутсайдерів Ла Ліги. Ільярраменді в середині тайму міг відкривати рахунок, але головою спрямував м'яч в сантиметрах від воріт. За трохи вже Сьорлот влучив у ліву стійку, змусивши стадіон зітхнути з сумом.

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По перерві все той же Сьорлот і Кубо мали вирішувати питання щодо переможця, але перший пробив неточно, а з пострілом іншого впорався голкіпер. "Не забиваєш ти – забивають тобі" подумав Ларін і в середині другої сорокап'ятихвилинки головою результативно замкнув навіс під праву стійку. Ошелешений суперник так і не зміг прийти до тями.

Як наслідок, РС залишився третім і втратив шанс скористатись фіаско Реала, Вальядолід піднявся одразу на чотири щаблі і тепер тринадцятий.

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