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Реал Сосьєдад сенсаційно не зумів обіграти аутсайдера, але став одноосібним лідером Ла Ліги

8 листопада 23:53 14 Читать на русском
Реал Сосьєдад сенсаційно не зумів обіграти аутсайдера, але став одноосібним лідером Ла Ліги
Реал Сосьєдад / Getty images

Реал Сосьєдад зіграв унічию з Леганесом в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

63’ Мікель Меріно
 
Юссеф Ен-Несірі 78’
Кевін Родрігес 90+8’
63’ Мікель Меріно
78’ Юссеф Ен-Несірі
90+8’ Кевін Родрігес

Перед звітним туром відразу три команди мали однакову кількість очок – Барселона, Реал та Реал Сосьєдад набрали по 22 залікових пункти. Сан-Себастьянці мали хороші шанси розжитися очками, оскільки приймали останню команду першості – Леганес.

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Перший тайм пройшов за цілковитої статистичної переваги господарів, але голів уболівальники на трибунах Аноети так і не побачили.

Після перерви ситуація на футбольному полі не змінилася, проте Реал Сосьєдад таки зумів відкрити рахунок. На 63-й хвилині Мікель Меріно скористався асистом Аднана Янузая і вразив ворота суперника. Радість "біло-блакитних" була недовгою – через 15 хвилин Юссеф Ен-Несірі шокував голкіпера господарів та відновив рівновагу.

До фінального свистка цифри на табло більше не змінювалися, а вже у компенсований час Кевін Родрігес ще й залишив гостей у меншості.

Після цієї нічиєї Реал Сосьєдад набрав 23 очки і принаймні тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Леганес, маючи 6 пунктів, залишився останнім

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Теги
Іспанія Леганес Леганес Реал Сосьєдад - Леганес Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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