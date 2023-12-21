У четвер 18-й тур чемпіонату Іспанії завершували декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 18-й тур

Кадіс – Реал Сосьєдад – 0:0

Мальорка – Осасуна – початок матчу о 22:30

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У першому матчі Кадіс приймав Реал Сосьєдад. Господарі вже на 2-й хвилині вимагали пенальті за гру рукою суперника, але арбітр вирішив не ламати сценарій гри вже зі старту. В середині тайму Рамос цілив у нижній кут – лише реакція Реміро врятувала.

По перерві Субіменді втратив бедвільний шанс вивесли господарів вперед, влучивши у поперечину. Бойова рівна гра зрештою так і завершилась нулями на табло. Сосьєдад набрав 31 очко і закріпився у зоні єврокубків, Кадіс здобув вже п'яту нічию поспіль і залишився сімнадцятим.

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