Чемпіонат Іспанії 2021/22, 23-й тур

Валенсія – Реал Сосьєдад – 0:0

Бетіс – Вільяреал – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на Местальї, де Валенсія приймала Реал Сосьєдад. Зустріч мала дуже важливе значення для обох колективів: "кажанам" необхідно було перервати 4-матчеву безвиграшну серію, а "чурі-урдін" трималися всього у двох очках від зони ЛЧ – причому Атлетіко та Барса, які йдуть вище, сьогодні зустрінуться один з одним. Нічия нікого не влаштовувала.

Втім, команди розчарували власних вболівальників. Перший тайм пройшов без особливої гостроти, але Сосьєдад працював активніше. На перерву команди пішли без голів, а от в другому таймі домінувала Валенсія. Щоправда, купа атак господарів вилилась лишень у один небезпечний момент – це Максі Гомес стріляв з правого краю штрафного на 65-й хвилині. Реміро парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Севілья ризикує відпустити Реал – незабитий пенальті в компенсований час позбавив перемоги над Осасуною