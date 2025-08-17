У рамках суботньої програми 1-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 1-й тур

Валенсія – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Лопес, 57 – Кубо, 60

Алавес – Леванте – 2:1

Голи: Мартінес, 36, Теналья, 90+2 – Толян, 68

Реал Сосьєдад завітав у гості до Валенсії. Це був перший офіційний матч після епохи Іманола Альгуасіля, якого замінив Серхіо Франсіско – коуч із системи клубу. Перший млинець виявився не глевким, але й успішним дебют не став. У доволі рівній зустрічі команди розписали нічию.

Баски пропустили першими внаслідок довгого закидання Раби за спини захисниками. Дієго Лопес випередив усіх суперників і з лету замкнув, пробивши повз голкіпера. Втім, щастя "кажанів" тривало недовго – всього через три хвилини Кубо зрівняв рахунок, вгативши з лінії півкола під ближню стійку. 1:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

У паралельній зустрічі Леванте завітав до Віторії-Гастейс – столиці Країни Басків, у якій грає Алавес. "Жаби" повернулись e еліту після трьох років у Сегунді, однак за два дні до старту чемпіонату в команді не було кому грати. Через особливості іспанського фінансового фейр-плей клуб мав всього 6 футболістів у заявці.

Ця проблема була характерною не тільки для левантійців. Вони якось викрутились, та ще й могли привезти очки з "Мендісороси". До кінця основного часу "жаби" тримали 1:1, однак гол Тенальї на 2-й компенсованій таки дотиснув гостей. Алавес відсвяткував перемогу з рахунком 2:1.

