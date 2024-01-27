Чемпіонат Іспанії 2023/24, 22-й тур

Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано – 0:0

Мальорка – Бетіс – початок о 22:00

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Реал Сосьєдад суттєво погіршив свої шанси на Лігу чемпіонів у наступному сезоні. Баски і так відставали від топ-4 на шість очок, а тепер вони ще й розписали нічию з Райо Вальєкано. Команди навіть не забили голів, та і ударів провели обмаль – всього 11. Сумарна гострота цієї нудятини склала 0,3 очікуваних голи.

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