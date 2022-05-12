В рамках мідвіку в іспанській Ла Лізі провели кілька матчів 36-го туру. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 36-й тур

Реал Сосьєдад – Кадіс – 3:0

Голи: Сьорлот, 19, Янузай, 53 (пен), Порту, 90+6 (пен)

Райо Вальєкано – Вільяреал – 1:4 (перший тайм)

Голи: Гвардіола, 21 – Педраса, 3, Фойт, 27, Алькасер, 38, Торрес, 45+2

Сосьєдад у рідних стінах приймав Кадіс, намагаючись втримати свої позиції у зоні Ліги Європи й перервати безвиграшну серію – вона досягла чотирьох матчів. "Жовтій субмарині", своєю чергою, важливим є кожне очко, адже команда бореться за виживання, хоча у випадку поразки "підводники" все одно залишалися над зоною вильоту. Басків же підтискав Вільяреал і важкий календар в останніх турах (Вільяреал, Атлетіко). Висока мотивація вилилась у перемогу підопічних Іманола Альгуасіля.

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В першому таймі "чурі-урдін" домінували, відкривши рахунок на 19-й хвилині внаслідок проникної передачі Давіда Сілви на лівий край карного майданчика – Сьорлот завершив її ударом поміж ніг Ледесмі. По перерві ж ініціативу захопив Кадіс, однак це вже не мало особливого значення через ранній другий пропущений гол – господарі на 53-й хвилині заробили пенальті, який реалізував Янузай. 2:0! У компенсований час баски ще й добили суперника пенальті у виконанні Порту. 3:0! Сосьєдад святкує перемогу й зберігає гандикап у три очки від сьомого місця.

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