Звітна гра стала першою для мадридців в поточному сезоні, оскільки матч першого туру з Хетафе був перенесений. Таким чином, Реал втратив очки в першому матчі чемпіонату Іспанії в п'яти із восьми останніх сезонів в ранзі чинного чемпіона країни. Столична команда здобула 3 перемоги, 3 рази зіграла внічию і зазнала 2 поразки.

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Також Реал вшосте у своїй історії зіграв внічию без забитих голів у першому матчі чемпіонату країни. Це сталося вперше з 2015 року, тоді "вершкових" очолював Рафаель Бенітес. Відзначимо появу на лаві для запасних Андрія Луніна, який вперше потрапив у заявку Реала на матч Прімери. Українець наочно бачив блискучий сейв свого конкурента – Куртуа відбив складний удар Александра Ісака.