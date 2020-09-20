Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Лунін потрапив у запас
21:58 - Читать на русском
Реал Сосьєдад приймає Реал Мадрид в рамках 2-го туру чемпіонату Іспанії 2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
8' live
Матч 2-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Лунін – про майбутнє у Реалі: В цьому сезоні я здійснюю свою мрію
Стартові склади
Реал Сосьєдад:
Реал Мадрид:
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