Ветеран приєднався до команди Іманоля Альгасіля, повідомляє офіційний сайт клубу.

Давід Сілва – про перехід в Реал Сосьєдад: Їхній стиль мені ідеально підходить

Реал Сосьєдад влаштував презентацію Сілви на домашній арені. 34-річний хавбек традиційно продемонстрував технічні навики та попозував на камеру. За басків вихованець Валенсії виступатиме під 21-м номером.

Нагадаємо, що Давід Сілва перебрався до Сан-Себастьяна на правах вільного агента. Із Сосьєдадом він підписав 2-річний контракт.

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