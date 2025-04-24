Реал Сосьєдад офіційно оголосив, що попрощається з головним тренером Іманолом Альгуасілем після закінчення сезону 2024/25.

Барселона знайшла зіркову заміну капітану – каталонці мріють підписати чемпіона Європи, Деку обрав фаворита

"Іманоль Альгуасіль повідомив Реал Сосьєдаду про своє рішення не продовжувати тренувати команду в наступному сезоні. Наставник після шести з половиною сезонів на чолі Реал Сосьєдада піде у відставку з посади головного тренера після закінчення поточного сезону. Дякуємо за все, Іманоль", – заявив клуб на офіційному сайті.

Додамо, що Альгуасіль перебував у структурі "синьо-білих" понад 25 років. На чолі Реал Сосьєдада він провів не повні 7 сезонів. Загалом це 334 матчі, з яких 157 закінчились перемогами. З баскським клубом Альгуасіль завойовував Кубок Короля та доходив до 1/8 Ліги чемпіонів.

Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту