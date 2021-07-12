Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Брайтона. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.

Атлетіко офіційно підписав Де Пауля

Раян добре знає чемпіонат Іспанії, оскільки свого часу захищав ворота Валенсії. У липні 2017-го австралієць приєднався до Брайтона і непогано зарекомендував себе в АПЛ. Щоправда, на початку минулого сезону 29-річний голкіпер "чайок" втратив статус основного, а взимку взагалі був орендований Арсеналом. Закріпитися на Емірейтс не вдалося – всього три матчі.

Додамо, що минулу кампанію Реал Сосьєдад завершив на п'ятій сходинці Прімери і гарантував собі Лігу Європи.

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