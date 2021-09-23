В рамках 6-го туру іспанської Прімери Гранада так і не змогла здобути першу перемогу в сезоні, а Осасуна зазнала поразки від Бетіса. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 6-й тур

Гранада – Реал Сосьєдад – 2:3

Голи: Санчес, 9, Мілья, 70 (пен) – Елустондо, 52, Меріно, 60, В. Жозе, 90+3

Осасуна – Бетіс – 1:3

Голи: Кіке, 39 – Ермосо, 21, Хуанмі, 80, Елустондо, 83

Гранада у новому сезоні відібрала очки у Вільяреала, Валенсії та Барселони, але жодної перемоги андалусійці за п'ять турів не здобули. Шостий суперник теж виявився непростим – в гості приїхав Реал Сосьєдад, який в разі звитяги піднявся б на третю позицію. Баски виглядали фаворитами зустрічі, однак вже на 9-й хвилині вони пропустили внаслідок подачі з кутового та замикання у виконанні Германа Санчеса. 1:0!

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У другому таймі підопічні Іманола Альгуасіла взяли себе в руки, відігравшись на 52-й хвилині завдяки точному пострілу Елустондо з меж карного майданчика. На 60-й же Сосьєдад вирвався уперед – це Меріно отримав відскок на правому краю штрафного й потужно пробив під саму стійку. 1:2! Втім, Гранада не здавалася, заробивши пенальті на 70-й хвилині. Його реалізував Мілья.

Після цього команди провели серію замін. Ефективніше зіграли новачки гостей, але переломити хід зустрічі зміг гравець основи: на 82-й хвилині Елустондо підібрав м'яч у штрафному й потужно пробив з близької дистанції – 2:3! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Реал Сосьєдад підіймається у зону ЛЧ.

В паралельному поєдинку Осасуна приймала Бетіс. Господарі невдало розпочали зустріч, пропустивши на 21-й хвилині – відзначився Кіке Ермосо, який потужним ударом з відскоку з лінії штрафного поцілив у лівий нижній кут. Хавбек відзначився у дебютному матчі за "вердібланкос". Втім, на 39-й памплонці зрівняли рахунок завдяки грубій помилці андалусійців при організації офсайду: Роберто Торрес розрізав оборону, а Кіке Ермосо впевнено переграв голкіпера – 1:1.

У другому таймі команди розмінялися кількома моментами. Осасуна свої нагоди змарнувала, а от Бетіс конвертував їх у голи. На 82-й хвилині свіжий Хуанмі вивів "вердібланкос" уперед, а в компенсований час Вілліан Жозе добив памплонців, реалізувавши вихід віч-на-віч – 1:3. Підопічні Мануеля Пеллегріні святкують перемогу.

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