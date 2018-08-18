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Реал Сосьєдад переміг Вільяреал, Сельта зіграла внічию з Еспаньйолом

23:05 26 Читать на русском
Реал Сосьєдад переміг Вільяреал, Сельта зіграла внічию з Еспаньйолом
Сельта – Еспаньйол – 1:1

Сьогодні відбулися чергові матчі першого туру чемпіонату Іспанії.

Сельта та Еспаньйол не виявили переможця в матчі першого туру нового сезону чемпіонату Іспанії. В кінці першого тайму захисник каталонської команди Маріо Ермосо відкрив рахунок, проте на початку другої половини гри господарі відігралися – гравець Еспаньйола Давід Лопес забив у власні ворота.

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В іншому матчі Вільяреал на власному полі поступився Реал Сосьєдаду. Хераррд Морено вивів "жовту субмарину" вперед на 16-й хвилині поєдинку, але Вілліан Хосе ще до перерви відновив рівновагу. Перемогу гостям приніс гол Хуанмі.

Чемпіонат Іспанії, 1 тур

Сельта – Еспаньйол – 1:1

Голи: Лопес – Ермосо

Вільяреал – Реал Сосьєдад – 1:2

Голи: Морено, 16 – Хосе, 40, Хуанмі, 71

Іспанія1 турБалаїдос (Віго)

Сельта - Еспаньйол: Субота 18 серпня 2018

Сельта
Матч завершено
1 : 1
Еспаньйол
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