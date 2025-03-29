Чемпіонат Іспанії 2024/25, 29-й тур

Реал Сосьєдад – Вальядолід – 2:1

Голи: Оярсабаль, 23, С. Гомес, 68 – Латаса, 90+4

Еспаньйол – Атлетіко – 1:1

Голи: Пуадо, 71 (пен) – Аспілікуета, 38

Алавес – Райо Вальєкано – 0:2

Голи: Сісс, 2, Діас, 58

Нереалізований пенальті: Жордан, 14 (Алавес)

Саудівські клуби хочуть поцупити лідера Реала – космічний контракт на тлі можливого трансферу напарника Забарного

Реал Сосьєдад здобув першу за три тури перемогу, здолавши Реал Вальядолід у рідних стінах. Голами відзначились Оярсабаль і Серхі Гомес – вони довели безвиграшну серію "Пусели" в Ла Лізі до десяти матчів. Що найбільш важливо, баски наблизились до топ-7 на відстань двох очок, а відрив від Жирони досягнув чотирьох балів.

Атлетіко близький до краху в чемпіонських перегонах. Після поразок від Хетафе та Барселони мадридці розписали нічию з Еспаньйолом – тобто із борцем за виживання. На гол Аспілікуети, забитий наприкінці першого тайму, по перерві відповів Пуадо. Він реалізував пенальті. 1:1!

Таким чином, "матрацники" залишились у трьох очках від другої позиції, а від першої підопічні Чоло Сімеоне відстають вже на шість. А Реал свій матч ще не зіграв...

Інший мадридський клуб – Райо Вальєкано – перервав 5-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі. "Блискавки" на виїзді впевнено переграли Алавес, забивши два голи. Перший із них прилетів ще на 2-й хвилині, хоча баски могли відігратись на 14-й з пенальті. На жаль для господарів, Жордан не зміг переграти Баталью, якому вдалося провести ще кілька класних сейвів.

Райо Вальєкано набрав 40 очок і піднявся у топ-7 турнірної таблиці. Алавес же залишається над зоною вильоту лишень завдяки кращим додатковим показникам.

Наступник Рауля, який бив рекорди, але програв зіркам: обнадійливий дебют за Реал та резонансний шлюб