Чемпіонат Іспанії 2022/23, 1-й тур

Кадіс – Реал Сосьєдад – 0:1

Голи: Кубо, 24

Валенсія – Жирона – 1:0

Гол: Солер, 45+1 (пен)

Вилучення: Кюмерт, 52 (Валенсія)

Кадіс у рідних стінах приймав Реал Сосьєдад, видавши непоганий рівний тайм. "Жовта субмарина" грала активніше за басків, дозволивши провести їм всього чотири удари по воротах. Втім, гостям цього вистачило. На 24-й хвилині новачок "чурі-урдін" – Такефуса Кубо – відкрився під закидання за спини захисникам, прийняв м'яч і з лету пробив повз Ледесму. 1:0! На перерву команди відправились за рахунку на користь підопічних Іманола Альгуасіла.

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В другому ж таймі Сосьєдад перехопив ініціативу, віддавши її тільки на останніх хвилинах зустрічі. Кадіс не зміг спіймати суперника на контратаці й не скористався домінуванням наприкінці зустрічі. "Королівський клуб" мав добивати "підводників" у компенсований час, однак новачок Шо двічі не зміг переграти Ледесму під час виходів віч-на-віч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу басків.

Дженнаро Гаттузо дебютував в якості головного тренера Валенсії у Ла Лізі. Першим його матчем стала домашка проти новачка еліти – Жирони. До цієї зустрічі левантійці підійшли без Гайя, якого дискваліфікували за два дні до старту сезону на 4 матчі (за критику арбітрів у квітні).

Цей факт не завадив левантійцям провести хороший перший тайм – "кажани" домінували, завдавши 10 ударів по воротах і нічого не дозволивши супернику. Зрештою, на 45-й хвилині господарі заробили пенальті (м'яч влучив у руку при ударі зі штрафного), який реалізував Солер. 1:0!

Другий тайм виявився не таким простим. Вже за сім хвилин по перерві Валенсія залишилась у меншості через грубий фол Кюмерта, а Жирона одразу ж пішла уперед. Втім, Дженнаро Гаттузо зміцнив оборону замінами, а каталонці не так вже й багато створили – пригадується тільки щільний удар Алейша Гарсії, який парирував Мамардішвілі, та красива комбінація з передачею п'яткою, до якої на ближній стійці не дотягнулися.

Валенсія на останніх хвилинах взагалі вирівняла гру. Був навіть гол свіжого Ніко Гонсалеса після виходу віч-на-віч, але його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "кажанів".

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