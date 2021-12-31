Чемпіонат Іспанії 2020/21, 16-й тур

Атлетік – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Порту, 5

Осасуна – Алавес – початок о 17:15

Поки українці нарізають салати і ковбаси до новорічного столу, баски вирішили провести дербі між Атлетіком і Реал Сосьєдадом у Більбао. Рахунок відкрили гості вже на 5-й хвилині – Порту завершив контратаку, замкнувши простріл з лівого флангу на дальню стійку. 0:1. Це було єдине влучання у площину до перерви, та і загалом моментів у першому таймі більше не виникало.

В другому таймі в Атлетіка майже нічого не виходило, а Сосьєдад тримав ініціативу. На 62-й хвилині перевага гостей могла вилитись у красивий гол Ісака зі штрафного, однак нападник влучив у поперечину. Зрештою, забити бодай ще один м'яч командам не вдалося – фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "королівського клубу". Першу за дев'ять матчів у всіх турнірах.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ