Чемпіонат Іспанії 2020/21, 23-й тур

Хетафе – Реал Сосьєдад – 0:1

Голи: Ісак, 30

Реал – Валенсія – початок о 17:15

Леванте – Осасуна – початок о 19:30

Вільяреал – Вальядолід – початок о 22:00

Недільню програму 23-го туру Прімери відкривав поєдинок у Мадриді між Хетафе та Реал Сосьєдадом. Господарі підходили до нього на тлі чотирьох матчів без перемог, а гості не виграли у п'яти поспіль турах – словом, нічия не влаштовувала суперників. Здавалося, що на фанатів очікує справжня битва.

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Втім, не все сталося, як гадалося. Хетафе за весь матч провів всього чотири постріли по воротах, а Сосьєдад – три. При цьому мадридці навіть жодного разу не влучили у площину. У басків з точністю все було "перфекто": на 30-й хвилині Оярсабаль замкнув подачу з правого флангу ударом головою у поперечину, а Ісак тут же зіграв на добиванні – 0:1! Це було перша й остання атака гостей з ударом в основний час, і лише в компенсований Порту міг забити й другий гол пострілом з близької дистанції (Сорія парирував). Саме таким чином Сосьєдад і переміг Хетафе.

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